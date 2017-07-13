Министр сельского хозяйства Башкирии: Роста цен на сахар не будет

По словам чиновника, количество произведенного сахара ожидается на уровне 2016 года и в целом по стране наблюдается даже его перепроизводство.
- Конечно, сахаристость в корнеплодах свеклы в Башкирии, с учетом дождливой погоды, будет ниже, но сам урожай мы ожидаем большой, - сказал министр сельского хозяйства.
По данным Башкортостанстата в республике в июне цены на сахар незначительно подросли (рост 2,3%) , в среднем его килограмм можно купить за 42,13 рублей. При этом стоит отметить, что с начала года сахар подешевел на 10%.