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Министр сельского хозяйства Башкирии: Роста цен на сахар не будет

13 июля 2017, 16:22
По словам чиновника, количество произведенного сахара ожидается на уровне 2016 года.

По словам чиновника, количество произведенного сахара ожидается на уровне 2016 года и в целом по стране наблюдается даже его перепроизводство.

- Конечно, сахаристость в корнеплодах свеклы в Башкирии, с учетом дождливой погоды, будет ниже, но сам урожай мы ожидаем большой, - сказал министр сельского хозяйства.

По данным Башкортостанстата в республике в июне цены на сахар незначительно подросли (рост 2,3%) , в среднем его килограмм можно купить за 42,13 рублей. При этом стоит отметить, что с начала года сахар подешевел на 10%.

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