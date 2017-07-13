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Мэрия Уфы на приемы официальных делегаций выделит почти 2 миллиона

13 июля 2017, 12:29
Контракт будет заключен до конца этого года.

Администрация Уфы 25 июля проведет конкурс, по итогам которого планирует заключить контракт на организацию и обслуживание приемов официальных лиц и делегаций, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.

Контракт с победителем будет заключен до конца этого года. Ему предстоит организовать трехдневный прием 12 делегаций с участием 180 человек.

Компания победитель будет встречать гостей, организовывать работу переводчиков с русского и китайского языков, организовывать питание гостей, проводить экскурсии, в том числе в Национальный музей, в Дом-музей Аксакова, на предприятия города и в вузы.

Начальная цена контракта 1,99 млн руб.

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