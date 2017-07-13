Меладзе и Харатьян вошли в новый состав Общественной палаты Красногорска

Кроме них в состав Общественной палаты вошли и другие известные в стране лидеры общественного мнения.
«Новые Известия» сообщают, сам Радий Хабиров уверен в том, что такая сильная и перспективная команда получилась именно за счет участия жителей округа в формировании Общественной палаты. В состав вошли самые известные, авторитетные и любимые горожанами жители Красногорска, а именно певец Валерий Меладзе, актер Дмитрий Харатьян член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, депутат Госдумы VI созыва Мария Кожевникова, легендарный пловец, 11-кратный рекордсмен мира Шаварш Карапетян, советский и российский футболист, главный тренер ФК "Зоркий" Сергей Юран, известный политолог Аббас Галлямов, политический консультант, «знаток» команды «Что? Где? Когда?» Нурали Латыпов. Хабиров убежден, что этот состав станет надежным партнером в реализации сложных и амбициозных проектов. Общественная палата также задаст верный курс в решении той или иной задачи и направит деятельность в верное русло.
Известно, что первое заседание нового созыва Общественной палаты городского округа Красногорск состоялось 13 июля. Комиссии были составлены по девяти направлениям: по дорожному хозяйству и ЖКХ, по здравоохранению и социальной политике, по экологии и природопользованию, по культуре и развитию народных промыслов, архитектуре и благоустройству территорий, по предпринимательству и инвестициям, по общественному контролю, открытости власти и противодействию коррупции, а также по межконфессиональным отношениям.
Формирование состава проходило в три этапа: 15 человек были утверждены в соответствии с указом губернатора Московской области Андрея Воробьева, 15 – делегированы общественной палатой Московской области, еще 15 членов были отобраны Советом депутатов городского округа Красногорск.