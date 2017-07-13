Меладзе и Харатьян вошли в новый состав Общественной палаты Красногорска

«Новые Известия» сообщают, сам Радий Хабиров уверен в том, что такая сильная и перспективная команда получилась именно за счет участия жителей округа в формировании Общественной палаты. В состав вошли самые известные, авторитетные и любимые горожанами жители Красногорска, а именно певец Валерий Меладзе, актер Дмитрий Харатьян член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, депутат Госдумы VI созыва Мария Кожевникова, легендарный пловец, 11-кратный рекордсмен мира Шаварш Карапетян, советский и российский футболист, главный тренер ФК "Зоркий" Сергей Юран, известный политолог Аббас Галлямов, политический консультант, «знаток» команды «Что? Где? Когда?» Нурали Латыпов. Хабиров убежден, что этот состав станет надежным партнером в реализации сложных и амбициозных проектов. Общественная палата также задаст верный курс в решении той или иной задачи и направит деятельность в верное русло.