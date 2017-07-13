Когда разрешат рыбалку на Нугушском водохранилище?

В 2014 г. приказом №453 министерства сельского хозяйства Российской Федерации были утверждены Правила рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, которые ввели ограничение на любительское рыболовство на Нугушском водохранилище. В данном документе также фигурируют озера Банное и Южное Улянды. Эта запретительная мера вызывает недовольство со стороны местных жителей и туристов.
Примечательно, что на Нугушском водохранилище не обитают краснокнижные виды рыб, не ведется промышленное рыборазведение. Поэтому запрет любой рыбной ловли для всех слоев населения вызывает недоумение.
В этом году 5 марта руководство Национального парка «Башкирия» собиралось провести на территории Нугушского водохранилища рыболовный фестиваль. Но Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура усмотрела в этом нарушение экологического законодательства. Как пояснили в надзорном ведомстве, осуществление рыбалки на Нугушском водохранилище, озерах Банное и Южное Улянды, расположенных в Абзелиловском районе РБ, полностью запрещено в любое время года, в том числе с берега.
- Если же данная норма будет нарушена, то за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов можно понести ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до 2 лет. А если на незаконную рыбалку вы отправились не один, да еще предварительно договорившись, то вам грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет, - пояснили в природоохранной прокуратуре.
Отметим, что Нугушское водохранилище является традиционным местом отдыха жителей республики и других регионов. Водохранилище посещают тысячи туристов и именно рыбалка для многих из них является основной причиной поездки на водоем. Вдоль водохранилища расположено множество туристических баз. Регулярно на водоеме проводятся рыболовно-спортивные соревнования. Ряд рыболовно-спортивных обществ имеют на берегу водохранилища свои базы.
На берегу водохранилища расположено село Нугуш с численностью населения 1200 человек. Основная деятельность жителей села – обслуживание туристической отрасли и рыболовов-любителей. По сути, любительская ловля на водохранилище является частью уклада жизни жителей Нугуша. При этом, несмотря на запрет, сотни граждан ежедневно продолжают рыбачить, и все они автоматически становятся нарушителями закона. Полиция и инспекторы рыбоохраны вынуждены составлять протоколы об административных правонарушениях.
Весной этого года за решение проблемы взялось региональное отделение ОНФ. Были отправлены запросы в соответствующие ведомства. На днях активисты Общероссийского народного фронта в Башкирии провели очередную встречу с жителями села Нугуш, которые начали сбор подписей за отмену запрета на любительскую рыбалку.
- На просьбу разъяснить причину введения запрета на любительскую рыбалку на Нугушском водохранилище мы ответ не получили. Неизвестно это ни жителям поселка, ни администрации национального парка «Башкирия», на территории которого расположено водохранилище. Специалисты пермского отделения Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства имени Л.С. Берга, которые занимаются исследованиями водных объектов Башкирии, на запрос о причинах запрета любительской рыбалки на Нугушском водохранилище ответили, что им не удалось установить, на основании чего был введен данный запрет. Безусловно, сложившаяся ситуация вызывает возмущение жителей села и рыболовов-любителей»,
– прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Башкирии Светлана Халфина.
Как выясняется на сегодняшний день, так и непонятна причина запрета рыбалки, и многие воспринимают его как какое-то недоразумение. Содержательного ответа нет ни у министерства природопользования Башкирии, ни у администрации национального парка «Башкирия», в компетенцию которых входит данный объект.
В региональном штабе ОНФ нам рассказали, что будут продолжать держать ситуацию на своем контроле.