Как энергетики готовятся к 100-летию Башкирии

Одно из крупнейших в республике событий 2010-2020 годов – столетие Башкортостана, которое будет отмечаться в 2019 году. В рамках подготовки к торжествам в регионе стартовала предпринимательская акция «100 инвестиционных проектов - к 100-летию образования Республики Башкортостан», организатором которой выступила Торгово-промышленная палата РБ. Цель акции - обеспечение условий для улучшения инвестиционного климата, создание новых предприятий, увеличение количества рабочих мест, улучшение качества жизни граждан. Инициатива ТПП РБ по проведению акции поддержана главой Республики Башкортостан и правительством региона.
ООО «Башкирэнерго» предложило организатору акции два проекта, которые имеют большое социально-экономическое значение для столицы республики – Уфы.
Один из них - проект «Строительство силовой подстанции 110/10 кВ «Кустаревская» с питающей ее отпайкой от воздушной линии 110 кВ «Уфа-Южная – Набережная». Расходы компании на строительство подстанции «Кустаревская» с установленной мощностью 80 МВА и питающей воздушно-кабельной линией порядка 3 км составляют более 384 миллионов рублей. Она предназначена для электроснабжения микрорайона «Яркий» Демского района Уфы, где в 12 кварталах со всей социальной инфраструктурой будут проживать 25 тысяч человек. В настоящий момент данный микрорайон активно застраивается и перед ООО «Башкирэнерго» стоит задача в максимально сжатые сроки обеспечить отпуск необходимого объема мощности и создать комфортные условия для новоселов. Также ресурсы подстанции позволят обеспечить надежное электроснабжение микрорайонов Дема-8 и Дема-9 («Серебряный ручей»). Дополнительно на подстанцию придется основная нагрузка по микрорайонам Дема-10 и Дема-11.
Благодаря реализуемой ООО «Башкирэнерго» комплексной реконструкции электрических сетей Уфы, подстанция связана по распределительной сети 6-10 кВ с остальными центрами питания, что позволяет обеспечить резерв питания в активно застраиваемом районе между микрорайонами Дема и Затон. Данное решение позволит в дальнейшем снизить стоимость строительства иных центров питания 110 кВ.
Непосредственно сама подстанция закрытого типа уже построена, все необходимое оборудование поставлено, в том числе дорогостоящее КРУЭ-110 кВ и силовые трансформаторы. В настоящее время идут пусконаладочные работы и благоустройство.
ООО «Башкирэнерго» видит возможные риски в реализации данного проекта в отсутствии возможности отвода земель под строительство воздушно-кабельной линии из состава рекреационных земель, что может привести к «замораживанию» строительства как подстанции, так и самой воздушной линии.