Как энергетики готовятся к 100-летию Башкирии

Один из них - проект «Строительство силовой подстанции 110/10 кВ «Кустаревская» с питающей ее отпайкой от воздушной линии 110 кВ «Уфа-Южная – Набережная». Расходы компании на строительство подстанции «Кустаревская» с установленной мощностью 80 МВА и питающей воздушно-кабельной линией порядка 3 км составляют более 384 миллионов рублей. Она предназначена для электроснабжения микрорайона «Яркий» Демского района Уфы, где в 12 кварталах со всей социальной инфраструктурой будут проживать 25 тысяч человек. В настоящий момент данный микрорайон активно застраивается и перед ООО «Башкирэнерго» стоит задача в максимально сжатые сроки обеспечить отпуск необходимого объема мощности и создать комфортные условия для новоселов. Также ресурсы подстанции позволят обеспечить надежное электроснабжение микрорайонов Дема-8 и Дема-9 («Серебряный ручей»). Дополнительно на подстанцию придется основная нагрузка по микрорайонам Дема-10 и Дема-11.