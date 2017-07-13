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Галим Якупов возглавил екатеринбургский филиал «Матч ТВ»

13 июля 2017, 18:08
Бывший директор ГУП ТРК «Башкортостан» Галим Якупов стал руководителем екатеринбургского филиала общефедерального спортивного телеканала «Матч ТВ».

Эту информацию известный в республике медиа-менеджер подтвердил сам в телефонном разговоре с Медиакорсетью. Напомним, что господин Якупов, руководивший с 2011 года ГУП ТРК «Башкортостан», в начале марта был назначен заместителем руководителя Агентства печати и СМИ РБ и курировал вопросы развития электронных СМИ в Башкирии.

Галим Якупов родился в сентябре 1972 года. Работу в Гостелерадиокомпании «Башкортостан» начал в 1993 году в должности редактора; с 2000–2004 - заместитель генерального директора – директор студии радиовещания ГТРК «Башкортостан». Затем переехал на работу в Новосибирск, где занял пост директора филиала федеральной государственной телевизионной и радиовещательной компании «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания «Новосибирск» (ГТРК «Новосибирск»). 2007 - 2010 -заместитель директора по телевидению ГУП ТРК «Башкортостан»; 2010-2011 - Заместитель министра культуры Республики Башкортостан; С 2011 - Генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан».

С марта 2017 года был заместителем руководителя Агентства печати и СМИ РБ.

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