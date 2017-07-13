Башкирии могут запретить купить пакет акций Социнвестбанка - СМИ

Планы правительства Башкирии о том, что у республики появится собственный опорный банк, могут не осуществиться. Как сообщает сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, Центробанк отозвал свое согласие на покупку башкирским АО «Региональный фонд» (принадлежит правительству Башкирии) 25% минус 1 акций «Социнвестбанка».
О том, что Башкирия получит пакет акций в этом банке, сообщалось в июне прошлого года. Предполагалось, что 25% акций фонд купит за 2,5 млрд руб.
Напомним, что с 2015 года санацией «Социнвестбанка» (второй по величине банк в республике) занимается банк «Российский капитал» (дочка Агентства по страхованию вкладов, АСВ). Сейчас принято решение о том, что «Российский капитал» будет передан Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) вместе с Социнвестбанком.
- АСВ должно избавиться от «Российского капитала» – это условие, при котором Центробанк готов взять госкорпорацию под контроль. Законопроект, определяющий порядок передачи «Российского капитала», Госдума приняла во втором чтении на прошлой неделе, - пишет газета «Ведомости».
Как сообщает издание, свое мнение ЦБ пересмотрел после того, как была отозвана лицензия у Татфондбанка. Эксперты, которых опросили «Ведомости», считают, что региональные власти управляют банками неэффективно.
Пресс-секретарь ассоциации кредитных и финансовых организации Башкирии Дмитрий Рудзит высказал свое мнение по этому поводу:
- Во-первых, никакого официального решения об этом пока ЦБ не принимал. Если же такое решение и будет принято, то, я думаю, это никак не повлияет на реализацию достигнутого с республикой соглашения о партнерстве. Этот банк очень важен для республики, так как у него очень сильная филиальная сеть. По влиянию в районах он почти не уступает Сбербанку.
- А версия об "аналогии" с событиями в Татарстане критики не выдерживает: с учетом личного авторитета руководства Башкирии, в том числе и перед руководством ЦБ РФ, - заключил Дмитрий Рудзит.