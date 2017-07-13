Башкирии могут запретить купить пакет акций Социнвестбанка - СМИ

- Во-первых, никакого официального решения об этом пока ЦБ не принимал. Если же такое решение и будет принято, то, я думаю, это никак не повлияет на реализацию достигнутого с республикой соглашения о партнерстве. Этот банк очень важен для республики, так как у него очень сильная филиальная сеть. По влиянию в районах он почти не уступает Сбербанку.