В Уфе открылась предпродажа билетов фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк»

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, которая была во время Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее. Отметим, что это первый фильм Нолана, снятый на основе исторических событий. До сих пор он снимал исключительно по оригинальным сценариям, делал ремейки и экранизации романов и комиксов.