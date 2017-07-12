mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе открылась предпродажа билетов фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк»

12 июля 2017, 12:44
Все желающие могут приобрести билеты со скидкой 30% до 19 июля включительно.

Кинокомплекс «Искра IMAX» открыла предварительную продажу билетов на картину в формате IMAX. Со слов представителей Администрации кинокомплекса, они пошли на беспрецедентные меры для того, чтобы сделать стоимость билетов максимально доступной. Поэтому все желающие могут приобрести билеты со скидкой 30% до 19 июля включительно.

Минимальная стоимость билета составит всего 150 рублей, что позволит увидеть максимальному числу зрителей именно в том формате, в котором его задумал режиссер Кристофер Нолан.

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, которая была во время Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее. Отметим, что это первый фильм Нолана, снятый на основе исторических событий. До сих пор он снимал исключительно по оригинальным сценариям, делал ремейки и экранизации романов и комиксов.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48