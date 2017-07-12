В Уфе открылась предпродажа билетов фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк»

Кинокомплекс «Искра IMAX» открыла предварительную продажу билетов на картину в формате IMAX. Со слов представителей Администрации кинокомплекса, они пошли на беспрецедентные меры для того, чтобы сделать стоимость билетов максимально доступной. Поэтому все желающие могут приобрести билеты со скидкой 30% до 19 июля включительно.
Минимальная стоимость билета составит всего 150 рублей, что позволит увидеть максимальному числу зрителей именно в том формате, в котором его задумал режиссер Кристофер Нолан.
Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, которая была во время Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее. Отметим, что это первый фильм Нолана, снятый на основе исторических событий. До сих пор он снимал исключительно по оригинальным сценариям, делал ремейки и экранизации романов и комиксов.