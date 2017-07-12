В Башкирии сыну главы района подарили квартиру, в которой жили 6 человек

При этом 18 декабря 2012 года мама главы района Райхана Бухарова обратилась в администрацию с просьбой приобрести эту самую квартиру. При этом, как отмечает Ольга, женщина не являлась нуждающейся в улучшении жилищных условий, а проживала в благоустроенном доме в селе Уяково. При этом администрация ответила на это письмо 17 декабря (на день раньше письма заявительницы) и подписала договор социального найма. После этого квартира общей площадью 67,6 кв м была передана в собственность женщины бесплатно, а 3 марта 2013 года Райхана Бухарова подарила квартиру своему внуку Вильсуру Бухарову.