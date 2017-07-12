В Башкирии сыну главы района подарили квартиру, в которой жили 6 человек

В Башкирии без крова над головой осталась семья Даутовых в поселке Красноусольский: людей выселили из единственной квартиры. Позже в это жилье заселился сын главы Гафурийского района Рамиля Бухарова. Эту историю уфимской редакции газеты «Аргументы и факты» рассказала местная жительница Ольга Даутова.
В 1998 году ее мужу Ринату Ярмушеву предложили должность главного инженера на стекольном заводе в поселке Красноусольский. Жилье ему также гарантировали предоставить, поэтому семья из 6 человек решила вернуться из Узбекистана в Башкирию. Отец семейства стал работать главным инженером, а дочь устроилась в юридический отдел.
Квартиру для жилья им предоставили, но приватизировать ее не дали.
- Каждый раз нам говорили, что статус жилья ещё не определён, и оформляли временную прописку. Прожили мы там более 10 лет: исправно платили за коммунальные услуги, содержали всё в порядке, проводили текущий косметический ремонт, - рассказала журналистам "АиФ" Ольга Давудова.
Однако в 2004 году завод обанкротился, муж уехал на работу в другой город, а дочь осталась трудиться все в том же юридическом отделе. Семья хотела выкупить жилье у Красноусольского сельсовета, но постоянно получала отказ.
- Потом нас перестали даже временно прописывать в ней и отказались заключать договор социального найма. Некоторое время, пока не было оформленных отношений, мы не платили коммуналку. Это и стало причиной поданного на нас иска в суд, - рассказывает Ольга.
11 декабря 2012 года суд распорядился выселить семью из квартиры. Сейчас, как рассказывает Ольга, квартира находится в собственности сына главы Гафурийского района Рамиля Бухарова – Вильсура.
Выселенные жильцы обращают внимание на один занятный факт. Решение суда было вынесено 11 декабря 2012 года, исполнительное производство возбуждено в январе 2013-го.
При этом 18 декабря 2012 года мама главы района Райхана Бухарова обратилась в администрацию с просьбой приобрести эту самую квартиру. При этом, как отмечает Ольга, женщина не являлась нуждающейся в улучшении жилищных условий, а проживала в благоустроенном доме в селе Уяково. При этом администрация ответила на это письмо 17 декабря (на день раньше письма заявительницы) и подписала договор социального найма. После этого квартира общей площадью 67,6 кв м была передана в собственность женщины бесплатно, а 3 марта 2013 года Райхана Бухарова подарила квартиру своему внуку Вильсуру Бухарову.
Давудовы обращались в прокуратуру и следственный комитет с просьбой разобраться в этой ситуации, однако в 2013 году следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела. После этого семья еще множество раз обращалась в правоохранительные органы, но постоянно получала отказ.
В этом году семья обратилась в общероссийское общественное движение «За права человека РФ», а также в Госдуму. Ольге Давудовой пришел ответ от заведующего отделом по профилактике коррупционных и иных нарушений аппарата межведомственного Совета общественной безопасности Виктора Бутыркина. Последний сообщил, что в прокуратуру Башкирии "направлена информация о необходимости проверки процедуры предоставления квартиры госпоже Бухаровой". Также он попросил следственный комитет Башкирии проверить законность решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту предоставления жилья госпоже Бухаровой.