В Башкирии руководство «Раевсахара» подозревают в невыплате налогов

Следственный комитет РФ по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Раевсахар». Руководство предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного комитета.
Следствие считает, что с 2013 по 2014 год предприятие вносило заведомо ложные сведения в налоговые декларации, что повлекло неуплату налогов на сумму свыше 8 млн руб.
- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц из числа руководства предприятия, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в СК.