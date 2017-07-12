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В Башкирии руководство «Раевсахара» подозревают в невыплате налогов

12 июля 2017, 15:10
Следствие считает, что за один год предприятие невыплатило 8 млн руб. налогов.

Следственный комитет РФ по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Раевсахар». Руководство предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Следствие считает, что с 2013 по 2014 год предприятие вносило заведомо ложные сведения в налоговые декларации, что повлекло неуплату налогов на сумму свыше 8 млн руб.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц из числа руководства предприятия, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в СК.

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