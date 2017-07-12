В Башкирии бывшим полицейским присудили три миллиона штрафа за взятку

Советский районный суд Уфы вынес приговор в отношении бывших сотрудников отдела полиции № 4 Уфы, сообщили в прокуратуре. Суд признал их виновными в вымогательстве взятки группой лиц по предварительному сговору.
- Суд установил, что в июле прошлого года к участковому обратилась знакомая с просьбой найти мигранта, который был нанят для ремонта ее садового дома и скрылся, не окончив работы, - сообщили в прокуратуре.
Полицейский узнал, что гражданин Узбекистана находится в России незаконно, и обратился к сотруднику уголовного розыска с просьбой помочь найти. И рассказал ему об идее заработать на нём.
- В августе 2015 года злоумышленники несколько раз звонили мигранту, вымогая 20 тысяч рублей и строительные материалы стоимостью 5 тысяч рублей под угрозой выдворения из страны, - поделились в прокуратуре. - После получения денег один из фигурантов уголовного дела был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности МВД и регионального управления ФСБ.
В суде оба сотрудника полиции свою вину не признали. Ранее их уволили - за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел. Суд приговорил их к крупным штрафам: участкового – на сумму 1,6 млн рублей, сотрудника уголовного розыска – на 1,4 млн рублей. И еще лишил их права занимать государственные должности на срок от 2 до 3 лет.