В Башкирии бывшим полицейским присудили три миллиона штрафа за взятку

В суде оба сотрудника полиции свою вину не признали. Ранее их уволили - за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел. Суд приговорил их к крупным штрафам: участкового – на сумму 1,6 млн рублей, сотрудника уголовного розыска – на 1,4 млн рублей. И еще лишил их права занимать государственные должности на срок от 2 до 3 лет.