Неделя ожиданий и технического анализа

Также рассмотрим валютную пару доллар-йена. Напомню, что пара уже больше месяца стремится достичь майского максимума на уровне 114.35. И не исключено, что очередную попытку подняться до этого уровня и даже приблизиться к высоте 115.00 она предпримет на этой неделе. В прошлую пятницу на фоне сообщения о том, что ОПЕК собирается заставить Ливию и Нигерию снизить объёмы добычи нефти, цены на сырую нефть рухнули. Североморская марка нефти BRENT на начало недели торгуется на уровне 47,16 долларов за баррель. В целом наблюдается динамика обвала нефтяных цен на волне неверия инвесторов в то, что перебалансировка запасов на нефтяном рынке, которая могла поспособствовать росту цен, свершится в ближайшем будущем. Можно ожидать, что российский рубль продолжит снижаться вслед за новыми падениями цен на нефть. Сейчас рубль торгуется на уровне 60.11. Данная ситуация может изменится в случае выхода положительных новостей на рынке нефти.