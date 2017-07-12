mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Бывшие менеджеры «Башнефти» оспаривают решение суда о премии в 2 млрд руб

12 июля 2017, 10:43
Бывшие менеджеры «Башнефти» оспаривают в Верховном суде Башкирии решение Ленинского районного суда Уфы о признании не соответствующими закону положений компаний о долгосрочной мотивации, сообщает ТАСС.

Как сообщили новостному агентству в суде, «заявление зарегистрировано и передано для распределения».

Ранее прокуратура республики обратилась в Ленинский суд Уфы с требованием признать не соответствующими закону программы вознаграждения топ-менеджменту "Башнефти" в 2015-2019 годах, утвержденные бывшим руководством компании. Суд эти требования удовлетворил.

Общий размер дополнительного вознаграждения участникам программ за 2016 год должен был составить свыше 2,2 млрд руб. Кроме того, в рамках положений программы долгосрочной мотивации об обратном выкупе привилегированных акций, общий размер требований по обратному выкупу составляет 486,5 млн рублей. "Башнефти" запрещено производить предусмотренные указанными программами выплаты.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

Материалы по теме
Хамитов об акциях Башнефти: Кто продаёт курицу, которая несёт золотые яйца «Башнефть» не выплатит премии бывшему менеджменту компанииХамитов: Чтобы привести в порядок «Башнефть», понадобится 40-45 миллиардов
#Новости#Башнефть#Суд#Рустэм Башкирцев#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48