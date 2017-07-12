Бывшие менеджеры «Башнефти» оспаривают решение суда о премии в 2 млрд руб

Общий размер дополнительного вознаграждения участникам программ за 2016 год должен был составить свыше 2,2 млрд руб. Кроме того, в рамках положений программы долгосрочной мотивации об обратном выкупе привилегированных акций, общий размер требований по обратному выкупу составляет 486,5 млн рублей. "Башнефти" запрещено производить предусмотренные указанными программами выплаты.