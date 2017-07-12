Бывшие менеджеры «Башнефти» оспаривают решение суда о премии в 2 млрд руб

Как сообщили новостному агентству в суде, «заявление зарегистрировано и передано для распределения».
Ранее прокуратура республики обратилась в Ленинский суд Уфы с требованием признать не соответствующими закону программы вознаграждения топ-менеджменту "Башнефти" в 2015-2019 годах, утвержденные бывшим руководством компании. Суд эти требования удовлетворил.
Общий размер дополнительного вознаграждения участникам программ за 2016 год должен был составить свыше 2,2 млрд руб. Кроме того, в рамках положений программы долгосрочной мотивации об обратном выкупе привилегированных акций, общий размер требований по обратному выкупу составляет 486,5 млн рублей. "Башнефти" запрещено производить предусмотренные указанными программами выплаты.
В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".