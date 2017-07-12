mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Башгидромет: В Башкирии наступает долгожданное лето

12 июля 2017, 09:51
По данным синоптиков, вероятность осадков небольшая.

Лето в этом году жителей Башкирии все-таки порадует теплом, сообщили в Башгидромете.

- С 13 июля на Урал будет распространяться область повышенного давления. С ростом атмосферного давления вероятность осадков будет небольшой, - пояснили синоптики.

Еще сегодня, 12 июля, местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных райнах грозы. Температура воздуха ночью 7-12°, в горных районах до +4°, днем 20-25°.

В четверг, 13 июля, местами ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью 6-11°, днем 21-26°.

В пятницу, 14 июля, осадки уже не ожидаются. Температура воздуха ночью 7-12°, днем 22-27°.

К концу недели ночью температура воздуха повысится до +9,+14°С, днем до +24,+29°С.

Материалы по теме
Урожай польем слезами. После засухи крестьянам дадут деньги на полив полейСильные дожди стали причиной гибели урожая в восьми районах БашкирииДождливое лето в Башкирии: чего ждут аграрии
#Новости#Башкирия#Погода#Ольга Корзик#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48