Башгидромет: В Башкирии наступает долгожданное лето

Лето в этом году жителей Башкирии все-таки порадует теплом, сообщили в Башгидромете.
- С 13 июля на Урал будет распространяться область повышенного давления. С ростом атмосферного давления вероятность осадков будет небольшой, - пояснили синоптики.
Еще сегодня, 12 июля, местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных райнах грозы. Температура воздуха ночью 7-12°, в горных районах до +4°, днем 20-25°.
В четверг, 13 июля, местами ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью 6-11°, днем 21-26°.
В пятницу, 14 июля, осадки уже не ожидаются. Температура воздуха ночью 7-12°, днем 22-27°.
К концу недели ночью температура воздуха повысится до +9,+14°С, днем до +24,+29°С.