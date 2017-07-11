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В Башкирии на мужчину, стрелявшего в детей, возбудили два уголовных дела

11 июля 2017, 12:28
Пытаясь сбежать от полиции, он напал на оперативника.

В Башкирии мужчина, стрелявший из пневматического ружья по детям, стал фигурантом сразу двух уголовных дел, об этом нашему корреспонденту сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Башкирии. Уголовные дела возбуждены по факту «Хулиганства» и «Применения насилия в отношении представителя власти». Как оказалось, 47-летний житель Чишминского района пытался скрыться от прибывшей на место стрельбы полиции, убегая, он ударил оперативника.

Напомним, сегодня стало известно, что житель села Сафарово Чишминского района несколько раз выстрелил из пневматического ружья в троих несовершеннолетних девочек. Как пояснили в пресс-службе МВД Башкирии пострадали девочки шести, восьми и одиннадцати лет. Врачам пришлось извлекать пулю из руки старшей девочки.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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