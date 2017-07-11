В Башкирии на мужчину, стрелявшего в детей, возбудили два уголовных дела

В Башкирии мужчина, стрелявший из пневматического ружья по детям, стал фигурантом сразу двух уголовных дел, об этом нашему корреспонденту сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Башкирии. Уголовные дела возбуждены по факту «Хулиганства» и «Применения насилия в отношении представителя власти». Как оказалось, 47-летний житель Чишминского района пытался скрыться от прибывшей на место стрельбы полиции, убегая, он ударил оперативника.