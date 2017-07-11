Появилась еще одна версия крушения малазийского «Боинга»

В деле о крушении малазийского Boeing в небе над Украиной появилась в июле 2014 года еще одна версия. Как считает российский независимый эксперт Юрий Антипов, причиной мог стать взрыв в салоне. Его версию опубликовало издание «Новые известия».
Юрий Антипов отмечает, что виновной в трагедии изначально назвали Россию, которая якобы сбила лайнер с 298 пассажирами на борту ракетой «Бук». Позже эта информация не подтвердилась.
Российские же издания сообщали о том, что ополченцы ДНР сбили еще один самолет ВВС Украины. Эти данные якобы были предоставлены самой ДНР.
Министерство обороны России позднее озвучило «прямо противоположные версии».
Между тем, как считает Юрий Антипов, повреждения салона самолета указывают на то, что взрыв произошел внутри салона.
Эксперт провел собственное расследование авиакатастрофы. Более подробно вся фактическая информация изложена в фильме Антипова "МН-17.Только факты".