В Башкирии по факту массовой драки со стрельбой возбуждено уголовное дело

Напомним, в ночь с шестого на седьмое июля на перекрёстке улиц Октябрьской революции и Ленина, произошла массовая драка с применением оружия. Судя по видеозаписи нападавших было несколько десятков человек, пострадали двое молодых людей 1995 и 1984 года рождения. Как ранее сообщали в МВД у обоих зафиксированы травмы груди у рук, у одного молодого человека травма головы.