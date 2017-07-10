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В Башкирии по факту массовой драки со стрельбой возбуждено уголовное дело

10 июля 2017, 15:29
В полиции расценили нападение и стрельбу как хулиганство.

По факту массовой драки с участием нескольких десятков человек в центре Уфы возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Дело возбуждено по статье 213 (хулиганство) уголовного кодекса, максимальное наказание, предусмотренное статьёй – 7 лет лишения свободы.

Напомним, в ночь с шестого на седьмое июля на перекрёстке улиц Октябрьской революции и Ленина, произошла массовая драка с применением оружия. Судя по видеозаписи нападавших было несколько десятков человек, пострадали двое молодых людей 1995 и 1984 года рождения. Как ранее сообщали в МВД у обоих зафиксированы травмы груди у рук, у одного молодого человека травма головы.

Как сообщали очевидцы, нападавшими были выходцы с Кавказа.

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