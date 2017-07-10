ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра»

Выплачивать страховое возмещение вкладчикам начнут 24 июля. Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) вкладчика в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на 10 июля.