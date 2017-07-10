ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра»

Сегодня, 10 июля, банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» на три месяца, сообщает ТАСС. Кроме этого, ЦБ на шесть месяцев возложил Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком.
Такие меры приняты в связи с неустойчивым финансовым положением банка.
На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка "Югра" приостановлены.
Выплачивать страховое возмещение вкладчикам начнут 24 июля. Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) вкладчика в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на 10 июля.
В пресс-службе банка в Москве нам сообщили, что сегодня, 10 июля, банк работает в обычном режиме. С завтрашнего дня сотрудники банка будут вести лишь консультационные беседы с гражданами. Также отметим, что банк в Уфе представлен 100 филиалами.