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Синоптики обещают, что в Башкирии к концу недели потеплеет

10 июля 2017, 11:49
На выходных, по прогнозу, дождя не будет.

В Башкирии с середины этой недели должна установиться теплая погода, следует из данных «Яндекс.Погода».

Так в понедельник, 10 июля, и во вторник, 11 июля, еще ожидаются небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +18 - +20 градусов.

В среду, 12 июля, согласно прогнозу, дождя уже не ожидается. Утром будет облачно. Температура воздуха ночью +11, +13, днем - +22, +24.

В четверг, 13 июля, ожидается ясная погода. Ночью - +12, +14, днем - +22, +24.

В пятницу, 14 июля, ночью столбик термометра покажет - +13,+14, днем - +23,+25.

В субботу, 15 июля, и воскресенье, 16 июля, дождей не ожидается, но будет пасмурно. В субботу днем воздух прогреется до +24, 26, в воскресенье – до +25,+26.

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