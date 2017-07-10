Синоптики обещают, что в Башкирии к концу недели потеплеет

В Башкирии с середины этой недели должна установиться теплая погода, следует из данных «Яндекс.Погода».
Так в понедельник, 10 июля, и во вторник, 11 июля, еще ожидаются небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +18 - +20 градусов.
В среду, 12 июля, согласно прогнозу, дождя уже не ожидается. Утром будет облачно. Температура воздуха ночью +11, +13, днем - +22, +24.
В четверг, 13 июля, ожидается ясная погода. Ночью - +12, +14, днем - +22, +24.
В пятницу, 14 июля, ночью столбик термометра покажет - +13,+14, днем - +23,+25.
В субботу, 15 июля, и воскресенье, 16 июля, дождей не ожидается, но будет пасмурно. В субботу днем воздух прогреется до +24, 26, в воскресенье – до +25,+26.