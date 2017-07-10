Пострадавшую при пожаре на заводе в Стерлитамаке перевезли в Уфу

В минувшие выходные на заводе «Авангард» в городе Стерлитамак произошёл пожар. По информации издания Sterlitamakcity в результате хлопка в одном из цехов серьезно пострадала женщина. Пострадавшую с 55% ожогов кожных покровов доставили в местную больницу, позже врачи приняли решение о транспортировке пациентки в Уфу. Обстоятельства случившегося уточняются. На данный момент нам пока не удалось связаться с представителями предприятия.