Пострадавшую при пожаре на заводе в Стерлитамаке перевезли в Уфу

В минувшие выходные на заводе «Авангард» в городе Стерлитамак произошёл пожар. По информации издания Sterlitamakcity в результате хлопка в одном из цехов серьезно пострадала женщина. Пострадавшую с 55% ожогов кожных покровов доставили в местную больницу, позже врачи приняли решение о транспортировке пациентки в Уфу. Обстоятельства случившегося уточняются. На данный момент нам пока не удалось связаться с представителями предприятия.
Напомним, «Авангард» выполняет государственные оборонные заказы по утилизации ВВТ, государственные контракты по перекомплектации, перетарке спецпродукции, занимается выпуском промышленных взрывчатых веществ для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, малотоннажной химической продукции.