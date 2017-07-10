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Пострадавшую при пожаре на заводе в Стерлитамаке перевезли в Уфу

10 июля 2017, 16:55
Женщина в тяжёлом состоянии.

В минувшие выходные на заводе «Авангард» в городе Стерлитамак произошёл пожар. По информации издания Sterlitamakcity в результате хлопка в одном из цехов серьезно пострадала женщина. Пострадавшую с 55% ожогов кожных покровов доставили в местную больницу, позже врачи приняли решение о транспортировке пациентки в Уфу. Обстоятельства случившегося уточняются. На данный момент нам пока не удалось связаться с представителями предприятия.

Напомним, «Авангард» выполняет государственные оборонные заказы по утилизации ВВТ, государственные контракты по перекомплектации, перетарке спецпродукции, занимается выпуском промышленных взрывчатых веществ для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, малотоннажной химической продукции.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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