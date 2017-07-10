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По факту нападения на журналистов телеканала «Россия» в Уфе идёт проверка

10 июля 2017, 18:02
Следователи опрашивают свидетелей и участников конфликта.

В Уфе полиция проводит доследственную проверку по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 1». Сегодня корреспондент телеканала был вызван к следователю, где в очередной раз рассказал о случившемся.

- Рассказал то же самое, что говорил непосредственно после инцидента, - рассказал в беседе с Медиакорсеть журналист Эмиль Тимашев, - Будет ли заведено дело, пока не ясно, это стандартная процедура, всего лишь проверка.

Напомним, конфликт в результате которого пострадало имущество телеканала «Россия 1», произошёл 28 июня на одном из рынков в Уфе. Мужчина, представившийся сотрудником охраны, пытался запретить журналистам снимать сюжет, угрожал, что сломает камеру и изобьёт самих журналистов. В результате инцидента была повреждена видеокамера, по неподтверждённым данным сумма ущерба составила около шести тысяч рублей.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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