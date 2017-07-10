По факту нападения на журналистов телеканала «Россия» в Уфе идёт проверка

В Уфе полиция проводит доследственную проверку по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 1». Сегодня корреспондент телеканала был вызван к следователю, где в очередной раз рассказал о случившемся.
- Рассказал то же самое, что говорил непосредственно после инцидента, - рассказал в беседе с Медиакорсеть журналист Эмиль Тимашев, - Будет ли заведено дело, пока не ясно, это стандартная процедура, всего лишь проверка.
Напомним, конфликт в результате которого пострадало имущество телеканала «Россия 1», произошёл 28 июня на одном из рынков в Уфе. Мужчина, представившийся сотрудником охраны, пытался запретить журналистам снимать сюжет, угрожал, что сломает камеру и изобьёт самих журналистов. В результате инцидента была повреждена видеокамера, по неподтверждённым данным сумма ущерба составила около шести тысяч рублей.