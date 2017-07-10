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На ремонт трассы Уфа-Оренбург выделят более 830 миллионов

10 июля 2017, 11:13
Завершить строительство должно к октябрю 2018 года.

Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» по итогам аукциона 28 июля отберет подрядчика капитального ремонта дороги Р-240 Уфа-Оренбург (на участках 246-256 и 256-266 км в Башкирии). Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

Как следует из технического задания, победителю предстоит «восстановить транспортно-эксплуатационное состояние» участков автомобильной дороги «с доведением их конструктивных элементов до уровня, установленного нормативной и проектной документации». Всего подрядчик к октябрю 2018 года должен отремонтировать почти 20 км дороги.

Начальная цена контракта 832,09 млн руб. Источник финансирования – федеральный бюджет.

Автодорога Уфа-Оренбург в настоящее время имеет статус федерального значения, ее протяженность составляет 374 км. Дорога соединяет Уфу со Стерлитамаком, Салаватом, Ишимбаем. До ноября 2010 года дорога имела статус межрегиональной автодороги с порядковым номером Р-314.

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#Новости#Ольга Корзик#Экономика
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