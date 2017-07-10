На ремонт трассы Уфа-Оренбург выделят более 830 миллионов

Как следует из технического задания, победителю предстоит «восстановить транспортно-эксплуатационное состояние» участков автомобильной дороги «с доведением их конструктивных элементов до уровня, установленного нормативной и проектной документации». Всего подрядчик к октябрю 2018 года должен отремонтировать почти 20 км дороги.