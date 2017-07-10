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МВД разрешило ставить на учёт автомобили с нечитаемыми номерами

10 июля 2017, 11:37
Сегодня вступают в силу важные поправки в регламент ГИБДД

Сегодня, 10 июля, вступают в силу важные проверки в регламент ГИБДД, касающиеся регистрации транспортных средств. Одно из основных нововведений – возможность постановки на учёт автомобилей с нечитаемыми идентификационными номерами.

- В частности, приказом в правилах регистрации и Административном регламенте уточняется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с изменёнными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств, с ними могут быть осуществлены регистрационные действия, - цитирует представителя пресс-службы МВД «Интерфакс».

Также уже сегодня можно более широко использовать портал Госуслуг и сэкономить время на регистрации транспортных средств. Теперь при подаче документов через портал, можно будет предоставить автомобиль непосредственно на место осмотра, минуя процедуру проверки документов.

Сократился и список необходимых для постановки автомобиля на учёт документов. С 10 июля владелец транспортного средства не обязан передавать инспекторам полис ОСАГО, регистратор будет проверять его наличие самостоятельно, используя электронную систему межведомственного взаимодействия.

#Новости#Константин Климов#Общество
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