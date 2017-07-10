Четыре уфимских ВУЗа вошли в рейтинг поисковой популярности

Вторую строчку занял Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) с 211 тысячами запросов, в общем рейтинге на 51 месте. Замыкает тройку Уфимский авиационный университет (УГАТУ), его сайт в сети искали 172 тысячи раз, в общероссийском списке 71 место. Последним уфимским ВУЗом в рейтинге стал Аграрный университет (БГАУ) 108 тысяч запросов и 117 место по России.