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Четыре уфимских ВУЗа вошли в рейтинг поисковой популярности

10 июля 2017, 16:11
За год в сети башкирские ВУЗы искали 826 тысяч раз.

Четыре башкирских ВУЗа попали в рейтинг поисковой популярности, составленный специалистами «Яндекс Россия». Выше всех в рейтинге находится Башкирский государственный университет (БашГУ), за последний год пользователи сети отправили 335 тысяч запросов с наименованием ВУЗа, в общем рейтинге БашГУ занял 20 строчку.

Вторую строчку занял Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) с 211 тысячами запросов, в общем рейтинге на 51 месте. Замыкает тройку Уфимский авиационный университет (УГАТУ), его сайт в сети искали 172 тысячи раз, в общероссийском списке 71 место. Последним уфимским ВУЗом в рейтинге стал Аграрный университет (БГАУ) 108 тысяч запросов и 117 место по России.

#Новости#Константин Климов#Общество
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