Константин Владимирович Церазов: «Во втором полугодии рынок поддержат дивиденды»

Индекс ММВБ по итогам первого полугодия рухнул на 15,25%, индекс РТС потерял 13,14%. Согласно аналитическим исследованиям Банка «Открытие», первое полугодие принесло самый большой спад с 1998 года — российский рынок завершил этот период хуже всех мировых площадок. Инвесторов разочаровал отказ ряда российских госкомпаний направлять на дивидендные выплаты 50% чистой прибыли — так, Газпром выделил на выплаты акционерам только 20% прибыли, отметил Церазов Константин. Но главным фактором обвала стала геополитика — надежды на потепление отношений США и России с приходом в Белый дом Д. Трампа не оправдались, продолжилось и санкционное давление на российскую экономику.