Константин Владимирович Церазов: «Во втором полугодии рынок поддержат дивиденды»

Posted 8 июля 2017,, 06:08
Published 8 июля 2017,, 06:08
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Что утянуло вниз отечественные индексы и есть ли шанс на рост по итогам года — в нашем интервью рассказал независимый эксперт, экономист, экс-заместитель руководителя глобальных рынков «Тройка Диалог» Церазов Константин Владимирович (Konstantin Tserazov).
Индекс ММВБ по итогам первого полугодия рухнул на 15,25%, индекс РТС потерял 13,14%. Согласно аналитическим исследованиям Банка «Открытие», первое полугодие принесло самый большой спад с 1998 года — российский рынок завершил этот период хуже всех мировых площадок. Инвесторов разочаровал отказ ряда российских госкомпаний направлять на дивидендные выплаты 50% чистой прибыли — так, Газпром выделил на выплаты акционерам только 20% прибыли, отметил Церазов Константин. Но главным фактором обвала стала геополитика — надежды на потепление отношений США и России с приходом в Белый дом Д. Трампа не оправдались, продолжилось и санкционное давление на российскую экономику.
По данным аналитических материалов Банка «Открытие», большинство «голубых фишек» показало снижение по итогам I полугодия, аутсайдером стали бумаги АФК «Система», потерявшие 45%, а также акции «Башнефти» и «Газпрома». Лучше рынка смотрелись акции «Аэрофлота», «Яндекса», НМТП и ММК. Несмотря на негативный фон, ряду компаний удалось провести первичные и вторичные размещения на бирже. Так, в феврале публичной стала компания «Детский мир», SPO на Московской бирже провела «Фосагро», отметил эксперт.
«Очевидно, что отыграть столь серьезное падение будет непросто, но я полагаю, что наш рынок во втором полугодии перейдет к росту. У нашего рынка очень неплохая дивидендная доходность, и реинвестирование дивидендов выступит хорошей поддержкой до конца года», — говорит экономист Константин Владимирович Церазов.
На фоне сокращения темпов инфляции и курса ЦБ РФ на снижение ключевой ставки, а следовательно, и снижения доходности по депозитам, привлекательности дивидендных акций будет только возрастать. В этой связи эксперт, соглашаясь с аналитиками Банка ФК «Открытие», считает, что во втором полугодии приоритетом в портфеле станут дивидендные акции. Константин Церазов советует инвесторам обратить внимание на компании с госучастием — «Алроса», «Аэрофлот», «Русгидро», «Газпром», которые продолжат выплачивать высокие дивиденды.