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В Уфе состоялся форум «Региональный трек «Сделано в России»

7 июля 2017, 18:02
Чиновники и бизнесмены обсудили проблемы выхода на экспорт.

В работе форума приняли участие представители власти республики, бизнеса, эксперты Российского экспортного центра.

В зале собрались представители порядка 60 компаний. По их выступлениям и вопросам можно было сделать вывод о том, что, несмотря на экономические трудности, предприятия готовы улучшать качество своей продукции и выводить ее на зарубежные рынки. Предприниматели отметили реальную помощь в бизнесе от ТПП Башкирии, а генеральный директор АО «ИСКОЖ» Лиана Киршина выразила пожелание о необходимости расширять присутствие в регионе представителей торгово-промышленной палаты, ведь для решения срочных задач приходится ехать в Уфу, а с Нефтекамска путь неблизкий.

Стоит отметить, что республика вошла в число пилотных регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта РЭЦ, уже создана точка присутствия Группы РЭЦ на базе торгово-промышленной палаты, решается вопрос об открытии представительство РЭЦ.

Форум открыл министр экономического развития Сергей Новиков, он подчеркнул, что Башкортостан занимает лидирующие позиции по объему экспорта: на федеральном уровне - 8 место, среди регионов Приволжского федерального округа – 2.

Директор по межрегиональным коммуникациям РЭЦ Дмитрий Макеев подробно рассказал экспортерам, какими финансовыми и нефинансовыми инструментами поддержки они могут воспользоваться, обратившись в группу РЭЦ. И добавил:

- Формат открытой дискуссии, обмена мнениями выбран не случайно. Это позволяет напрямую получать объективную информацию непосредственно от экспортеров о том, с какими трудностями сталкиваются и какие меры поддержки наиболее актуальны для них. В дальнейшем собранную информацию о тех барьерах, которые возникают в ходе экспортной деятельности, мы используем для оперативного решения, проблемы нужно решать.

Тему продолжил председатель ТПП Башкирии Азат Фазлыев, он обратил внимание собравшихся на то, что в ТПП РБ уже есть ряд инструментов поддержки для бизнеса:

  • Система добровольной сертификации «Халяль - МСС-ТПП»
  • МКАС (международный коммерческий арбитражный суд)
  • Офис ШОС и БРИКС
  • Торговый дом «Продукт Башкортостана».

- Это будет оптимальное комплексное решение, для развития экспорт ориентированных предприятий республики, - подчеркнул президент ТПП РБ.

Следующее мероприятие из цикла «Региональный трек: Сделано в России» состоится в Великом Новгороде.

#Новости#Разиф Абдуллин#Игорь Симакин#Экономика
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