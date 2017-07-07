В Уфе состоялся форум «Региональный трек «Сделано в России»

В работе форума приняли участие представители власти республики, бизнеса, эксперты Российского экспортного центра.
В зале собрались представители порядка 60 компаний. По их выступлениям и вопросам можно было сделать вывод о том, что, несмотря на экономические трудности, предприятия готовы улучшать качество своей продукции и выводить ее на зарубежные рынки. Предприниматели отметили реальную помощь в бизнесе от ТПП Башкирии, а генеральный директор АО «ИСКОЖ» Лиана Киршина выразила пожелание о необходимости расширять присутствие в регионе представителей торгово-промышленной палаты, ведь для решения срочных задач приходится ехать в Уфу, а с Нефтекамска путь неблизкий.
Стоит отметить, что республика вошла в число пилотных регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта РЭЦ, уже создана точка присутствия Группы РЭЦ на базе торгово-промышленной палаты, решается вопрос об открытии представительство РЭЦ.
Форум открыл министр экономического развития Сергей Новиков, он подчеркнул, что Башкортостан занимает лидирующие позиции по объему экспорта: на федеральном уровне - 8 место, среди регионов Приволжского федерального округа – 2.
Директор по межрегиональным коммуникациям РЭЦ Дмитрий Макеев подробно рассказал экспортерам, какими финансовыми и нефинансовыми инструментами поддержки они могут воспользоваться, обратившись в группу РЭЦ. И добавил:
- Формат открытой дискуссии, обмена мнениями выбран не случайно. Это позволяет напрямую получать объективную информацию непосредственно от экспортеров о том, с какими трудностями сталкиваются и какие меры поддержки наиболее актуальны для них. В дальнейшем собранную информацию о тех барьерах, которые возникают в ходе экспортной деятельности, мы используем для оперативного решения, проблемы нужно решать.
Тему продолжил председатель ТПП Башкирии Азат Фазлыев, он обратил внимание собравшихся на то, что в ТПП РБ уже есть ряд инструментов поддержки для бизнеса:
- Это будет оптимальное комплексное решение, для развития экспорт ориентированных предприятий республики, - подчеркнул президент ТПП РБ.
Следующее мероприятие из цикла «Региональный трек: Сделано в России» состоится в Великом Новгороде.