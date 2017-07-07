В Уфе состоялся форум «Региональный трек «Сделано в России»

В зале собрались представители порядка 60 компаний. По их выступлениям и вопросам можно было сделать вывод о том, что, несмотря на экономические трудности, предприятия готовы улучшать качество своей продукции и выводить ее на зарубежные рынки. Предприниматели отметили реальную помощь в бизнесе от ТПП Башкирии, а генеральный директор АО «ИСКОЖ» Лиана Киршина выразила пожелание о необходимости расширять присутствие в регионе представителей торгово-промышленной палаты, ведь для решения срочных задач приходится ехать в Уфу, а с Нефтекамска путь неблизкий.