В Башкирии директор школы похитил деньги, выделенные на выплаты учителям

Как следует из сообщения следкома, уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из прокуратуры. По версии следствия, директор школы в апреле 2016 года, организовал перечисление денежных средств в качестве стимулирующих выплат учителям. Им он сообщил, что деньги (почти 128 тысяч рублей) необходимы на оплату административных штрафов, наложенных на школу, а затем похитил эти средства.
- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - говорится в сообщении. - Расследование уголовного дела продолжается.