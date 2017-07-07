В Башкирии директор школы похитил деньги, выделенные на выплаты учителям

Как следует из сообщения следкома, уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из прокуратуры. По версии следствия, директор школы в апреле 2016 года, организовал перечисление денежных средств в качестве стимулирующих выплат учителям. Им он сообщил, что деньги (почти 128 тысяч рублей) необходимы на оплату административных штрафов, наложенных на школу, а затем похитил эти средства.