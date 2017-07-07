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В Башкирии директор школы похитил деньги, выделенные на выплаты учителям

7 июля 2017, 17:05
Башкирский следком возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора школы из Бурзянского района. Он подозревается в мошенничестве. Следствие полагает, что он похитил средства, предназначенные для стимулирующих выплат учителям.

Как следует из сообщения следкома, уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из прокуратуры. По версии следствия, директор школы в апреле 2016 года, организовал перечисление денежных средств в качестве стимулирующих выплат учителям. Им он сообщил, что деньги (почти 128 тысяч рублей) необходимы на оплату административных штрафов, наложенных на школу, а затем похитил эти средства.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - говорится в сообщении. - Расследование уголовного дела продолжается.

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