Эксклюзив Mkset: видео массовой драки со стрельбой в центре Уфы

Публикуем эксклюзивную видеозапись с камеры наблюдения, установленной на перекрёстке улиц Ленина и Октябрьской Революции в центре Уфы, в объектив которой попала массовая драка со стрельбой.
На записи видно, как одного из пострадавших избивают по меньшей мере десять человек, бьют в основном ногами, но один из них орудует битой. Нападавшие, которых было около пятидесяти человек, успели скрыться примерно за минуту до приезда первого наряда Росгвардии.
Как мы сообщали ранее, в драке пострадали двое молодых людей 1984 и 1995 года рождения. У них тяжелые травмы. Полицейские обнаружили на месте драки как минимум 12 гильз предположительно от травматического оружия. Очевидец событий рассказал нашему корреспонденту, что нападавшие были выходцами с Кавказа. Проводится тщательная проверка МВД по РБ.