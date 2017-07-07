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Эксклюзив Mkset: видео массовой драки со стрельбой в центре Уфы

7 июля 2017, 13:45
Прохожие не решились вмешаться в конфликт.

Публикуем эксклюзивную видеозапись с камеры наблюдения, установленной на перекрёстке улиц Ленина и Октябрьской Революции в центре Уфы, в объектив которой попала массовая драка со стрельбой.

На записи видно, как одного из пострадавших избивают по меньшей мере десять человек, бьют в основном ногами, но один из них орудует битой. Нападавшие, которых было около пятидесяти человек, успели скрыться примерно за минуту до приезда первого наряда Росгвардии.

Как мы сообщали ранее, в драке пострадали двое молодых людей 1984 и 1995 года рождения. У них тяжелые травмы. Полицейские обнаружили на месте драки как минимум 12 гильз предположительно от травматического оружия. Очевидец событий рассказал нашему корреспонденту, что нападавшие были выходцами с Кавказа. Проводится тщательная проверка МВД по РБ.

#Новости#Константин Климов#Происшествия#Видео
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