Зрители нового фильма о «Человеке-пауке» могут выиграть PlayStation 4 Slim

С 6 по 19 июля в кинотеатре «Киномакс» при покупке билетов на фильм «Человек-паук: Возвращение домой» в формате RealD 3D у каждого есть возможность выиграть приставку PlayStation 4 Slim и другие призы, сообщили Медиакорсети в кинотеатре.