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Зрители нового фильма о «Человеке-пауке» могут выиграть PlayStation 4 Slim

6 июля 2017, 15:49
Те, кто посмотрит фильм «Человек-паук: Возвращение домой» в формате RealD 3D с 6 по 19 июля, и потом зарегистрируются в акции.

С 6 по 19 июля в кинотеатре «Киномакс» при покупке билетов на фильм «Человек-паук: Возвращение домой» в формате RealD 3D у каждого есть возможность выиграть приставку PlayStation 4 Slim и другие призы, сообщили Медиакорсети в кинотеатре.

Для этого нужно:

- купить как минимум два билета на фильм «Человек-паук: Возвращение домой» в формате RealD 3D на кассах или онлайн ,

- получить промокод,

- зарегистрировать его, а также серию и номер билетов, на странице и следить за новостями.

27 июля в прямом эфире на официальной странице RealD «ВКонтакте» будут объявлены победители акции.

Cчастливчики получат: приставки PlayStation 4 Slim, фигурки Человека-паука Hasbro, интерактивную маску Человека-паука Hasbro и наборы LEGO Marvel Super Heroes.

Количество промокодов на одного человека не ограничено. Подробности акции можно прочитать на сайте. Участвовать в ней могут лица старше 16 лет.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Культура
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