Зрители нового фильма о «Человеке-пауке» могут выиграть PlayStation 4 Slim

С 6 по 19 июля в кинотеатре «Киномакс» при покупке билетов на фильм «Человек-паук: Возвращение домой» в формате RealD 3D у каждого есть возможность выиграть приставку PlayStation 4 Slim и другие призы, сообщили Медиакорсети в кинотеатре.
Для этого нужно:
- купить как минимум два билета на фильм «Человек-паук: Возвращение домой» в формате RealD 3D на кассах или онлайн ,
- получить промокод,
27 июля в прямом эфире на официальной странице RealD «ВКонтакте» будут объявлены победители акции.
Cчастливчики получат: приставки PlayStation 4 Slim, фигурки Человека-паука Hasbro, интерактивную маску Человека-паука Hasbro и наборы LEGO Marvel Super Heroes.
Количество промокодов на одного человека не ограничено. Подробности акции можно прочитать на сайте. Участвовать в ней могут лица старше 16 лет.