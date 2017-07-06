Жители Башкирии за полгода взяли в Сбербанке кредиты на 23 миллиарда

Сбербанк за полгода выдал в Башкирии 69 тысяч кредитов физическим лицам на сумму 23 млрд рублей,сообщили в банке.
Большая часть из них приходится на потребительские кредиты. За первые 6 месяцев 2017 года Сбербанк в Башкирии выдал 60 тысяч таких кредитов на сумму 10 млрд рублей. Остальные 9 тысяч - это ипотечные займы, которых выдано на сумму 13 млрд руб.
- Мы предлагаем нашим клиентам широкую линейку кредитных предложений, как по ипотечному кредитованию, так и по потребительскому. Именно поэтому жители Башкирии продолжают обращаться к нам за займами, и даже делают это чаще, чем в прошлом году, - говорит Азамат Салихов, заместитель управляющего Башкирским отделением Сбербанка.
Процентные ставки по продуктам устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента. С подобной информацией о кредитных предложениях можно ознакомиться на сайте Сбербанка или в любом ближайшем офисе.