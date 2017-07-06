Жители Башкирии за полгода взяли в Сбербанке кредиты на 23 миллиарда

- Мы предлагаем нашим клиентам широкую линейку кредитных предложений, как по ипотечному кредитованию, так и по потребительскому. Именно поэтому жители Башкирии продолжают обращаться к нам за займами, и даже делают это чаще, чем в прошлом году, - говорит Азамат Салихов, заместитель управляющего Башкирским отделением Сбербанка.