mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Башкирии за полгода взяли в Сбербанке кредиты на 23 миллиарда

6 июля 2017, 15:22
Это на полтора миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сбербанк за полгода выдал в Башкирии 69 тысяч кредитов физическим лицам на сумму 23 млрд рублей,сообщили в банке.

Большая часть из них приходится на потребительские кредиты. За первые 6 месяцев 2017 года Сбербанк в Башкирии выдал 60 тысяч таких кредитов на сумму 10 млрд рублей. Остальные 9 тысяч - это ипотечные займы, которых выдано на сумму 13 млрд руб.

- Мы предлагаем нашим клиентам широкую линейку кредитных предложений, как по ипотечному кредитованию, так и по потребительскому. Именно поэтому жители Башкирии продолжают обращаться к нам за займами, и даже делают это чаще, чем в прошлом году, - говорит Азамат Салихов, заместитель управляющего Башкирским отделением Сбербанка.

Процентные ставки по продуктам устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента. С подобной информацией о кредитных предложениях можно ознакомиться на сайте Сбербанка или в любом ближайшем офисе.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48