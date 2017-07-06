В Нефтекамске мировые судьи могут поселиться по соседству с приставами

В Нефтекамске может решиться давняя проблема с плохими условиями труда мировых судей, сообщил Медиакорсети депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин.
После оптимизации вузов здесь освобождается здание местного филиала УГАТУ. Здание хорошее, просторное и вполне подойдет для размещения местных мировых судей.
Сейчас они работают в Нефтекамске в помещении на ул.Победы, 10-б. Здание холодное, требует ремонта, к тому же судьи соседствуют с ООО «УЖХ», где на эксплуатационном участке работают пилорама и сварочный пост.
Еще пять лет назад городская администрация попыталась решить проблему, подписав соглашение с ООО «БНПС-Инвест» о намерениях заключить договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность помещения в 1000 кв м по адресу ул. Нефтяников, 3. Но намерение в жизнь воплотить не удалось – сам договор так и не был подписан, и новое помещение для мировых судей тоже не нашлось. Стороны вступили в судебную тяжбу, конца которой не видно.
- В город приезжали сотрудники минюста, они достигли предварительных договоренностей с администрацией Нефтекамска, которая готова выделить освобождающиеся помещения для мировых судей, - рассказал Медиакорсети Ильгам Галин. – В ходе встречи было предложено также поселить туда и судебных приставов. Это значительно облегчит взаимодействие этих структур. Не надо будет почтой отправлять письма, например.