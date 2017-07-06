В Нефтекамске мировые судьи могут поселиться по соседству с приставами

Еще пять лет назад городская администрация попыталась решить проблему, подписав соглашение с ООО «БНПС-Инвест» о намерениях заключить договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность помещения в 1000 кв м по адресу ул. Нефтяников, 3. Но намерение в жизнь воплотить не удалось – сам договор так и не был подписан, и новое помещение для мировых судей тоже не нашлось. Стороны вступили в судебную тяжбу, конца которой не видно.