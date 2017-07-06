Товары из Юлы стали доступны в Уфе пользователям Одноклассников

Сервисом уже могут воспользоваться жители 14 городов России, в том числе и Уфы. А в ближайшее время размещение и поиск объявлений откроются для всех российских пользователей социальной сети. То есть объявление, размещенное в Одноклассниках, будет доступно на Юле - и наоборот.
В новом разделе пользователи соцсети могут размещать объявления, просматривать страницы товаров и фотографии, искать нужные товары через поиск или с помощью фильтров, видеть контакты продавцов. Будет доступна и функция геолокации – пользователи смогут задать конкретный адрес и посмотреть, что продается рядом. До конца года планируется добавить онлайн-оплату товаров.
В 2016 году в Одноклассниках появилась возможность размещать товары в группах: как в открытых сообществах для пользователей, так и в группах брендов, СМИ и интернет-магазинов. Пользователи и администраторы групп в ОК проявили большой интерес к товарам: с конца прошлого года в социальной сети были опубликованы порядка 2 миллионов объявлений. Интеграция с Юлой позволит расширить базу объявлений, доступных пользователям, и даст больше возможностей для поиска нужных товаров.
Сейчас сервис доступен в веб-версии социальной сети. Ссылка на сервис размещена под фотографией профиля в Одноклассниках. Планируется, что в будущем раздел с объявлениями появится и в приложениях социальной сети на iOS и Android.