Товары из Юлы стали доступны в Уфе пользователям Одноклассников

В 2016 году в Одноклассниках появилась возможность размещать товары в группах: как в открытых сообществах для пользователей, так и в группах брендов, СМИ и интернет-магазинов. Пользователи и администраторы групп в ОК проявили большой интерес к товарам: с конца прошлого года в социальной сети были опубликованы порядка 2 миллионов объявлений. Интеграция с Юлой позволит расширить базу объявлений, доступных пользователям, и даст больше возможностей для поиска нужных товаров.