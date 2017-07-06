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Почему уфимским дольщикам повезло

6 июля 2017, 09:44
Уфимский застройщик порадовал новосёлов приятным бонусом.

Новоселы уже второго построенного дома комфорт-квартала «Московский» в Зеленой роще в Уфе получили ключи от своих квартир. Все жилье здесь сдается в белой отделке, разговоры о которой в последнее время не смолкают в средствах массовой информации.

Белая отделка стала отличной альтернативой черновым квартирам, запрет на сдачу которых, по данным минстроя России, уже не за горами. Такое жилье полностью готово к финишному ремонту: стены выровнены гипсовой штукатуркой, выполнена ровная и высокопрочная цементная стяжка пола.

– В квартиру с белой отделкой заходить приятно: чисто, светло, аккуратно все. Можно забыть про грязные работы и сразу заняться выбором обоев и ламината – все поверхности готовы к финишному покрытию, – делится впечатлениями новосел Литера 2 комфорт-квартала «Московский» Наталья Фёдорова.

Напомним, идею отказа от черновой отделки жилья активно продвигает минстрой России. Ведомство не одобряет передачу квартир дольщикам с голыми неоштукатуренными стенами.

Комфорт-квартал «Московский» – проект комплексной застройки одного из ведущих застройщиков республики - Группы Компаний «Госстрой». Застройщик еще в прошлом году отказался от черновых квартир и сегодня успешно реализует стандарт белой отделки во всех строящихся жилых комплексах. При этом дольщикам, которые приобрели квартиры в черновой отделке, не придется доплачивать за улучшенную отделку своих квартир. Первыми счастливчиками, получившими бесплатно белую отделку, стали новоселы Литера 2 комфорт-квартала «Московский».

«Московский» создан для комфортной семейной жизни. Интересное архитектурное исполнение, вентилируемые фасады, удобные планировки, безопасные детские площадки и, конечно, благоустроенная придомовая территория – эти и другие преимущества доступны новоселам квартала, который совсем скоро станет в Зеленой роще воплощением комфорта и уюта.

#Новости#Константин Климов#Экономика
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