Почему уфимским дольщикам повезло

Комфорт-квартал «Московский» – проект комплексной застройки одного из ведущих застройщиков республики - Группы Компаний «Госстрой». Застройщик еще в прошлом году отказался от черновых квартир и сегодня успешно реализует стандарт белой отделки во всех строящихся жилых комплексах. При этом дольщикам, которые приобрели квартиры в черновой отделке, не придется доплачивать за улучшенную отделку своих квартир. Первыми счастливчиками, получившими бесплатно белую отделку, стали новоселы Литера 2 комфорт-квартала «Московский».