МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погодных условий

Управление МЧС по Башкирии проинформировало граждан об ухудшении погодных условий.
- 7 июля местами по республике ожидаются кратковременные дожди, по северу до умеренных, - сообщили в ГУ МЧС по РБ. - В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 8-13м/с, ночью порывы ветра до 15-20м/с.
Спасатели предупредили граждан, что в грозу и сильный ветер надо соблюдать меры предосторожности.
Вообще погода в Башкирии ожидается теплая, но с осадками. В Уфе дожди будут идти ближайшие 5 дней. Температура воздуха днем в ближайшие три дня не поднимется выше 20 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный. Влажность воздуха высокая- от 60 до 100 процентов.
Что касается ночной температуры, то в пятницу ожидается +12, в субботу от плюс 9 до плюс 11 градусов, в воскресенье ожидается 11-14 градусов выше ноля.