МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погодных условий

Вообще погода в Башкирии ожидается теплая, но с осадками. В Уфе дожди будут идти ближайшие 5 дней. Температура воздуха днем в ближайшие три дня не поднимется выше 20 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный. Влажность воздуха высокая- от 60 до 100 процентов.