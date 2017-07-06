Директор филиала БГУ Ковальский: Университет в Стерлитамаке необходим

Директор Стерлитамакского филиала БГУ Алексей Ковальский прокомментировал Медиакоресети эти идею:
- Идею создания в Стерлитамаке единого большого университета мы поддерживаем. Считаю, что объединение с другими филиалами высших образовательных учреждений дало бы возможность готовить в одном классическом университете юга республики специалистов разных сфер: и гуманитарных, и технических.
В настоящий момент Стерлитамакский филиал БашГУ без преувеличения является системообразующим вузом юга Башкирии. Мы единственные, кто готовит педагогов, юристов, экономистов, ученых, которые после окончания обучения возвращаются в свои малые города – Салават, Ишимбай, Мелеуз, Кумертау, районные центры, остаются в Стерлитамаке и работают по специальности.
Наши исследования показывают, что почти 85 процентов учителей в школах юга Башкирии – наши выпускники, от 60 до 90 процентов (в зависимости от района) юристов, работающих в муниципальных, правоохранительных, исполнительных, госструктурах – имеют наш диплом. Экономисты, менеджеры на предприятиях – выпускники нашего филиала БашГУ в 80 процентов случаев. А из тех, кто поступил в столичные университеты, только малая часть возвращается на родину, предпочитая жить в большом городе, даже если не могут найти работу по специальности.
Наши же выпускники успешно трудятся в различных отраслях, обеспечивая тем самым кадрами города и районы общим населением в миллион человек. В то же время на предприятиях юга республики нарастает потребность в технических специалистах, и мы можем ее удовлетворить, но статус филиала не дает нам возможность раскрыть наш потенциал, хотя для этого есть все предпосылки.
Например, в этом году мы стали опорным вузом для группы компаний «СТАН». Это крупнейшие станкостроительные предприятия России, имеющие восемь площадок по стране. И для этого предприятия мы будем готовить не только молодых специалистов, но и курсы переподготовки кадров.
На базе СФ БашГУ сегодня действуют два научно-образовательных центра – «Промышленной робототехники и медицинской физики» и «Машинное обучение и web-технологии». А это внедрение робототехники, инновационных и IT-технологий – то, что сейчас в авангарде науки.
На днях мы подписали соглашение с академией «WorldSkills», по которому Стерлитамакский филиал БашГУ стал первым и пока единственным в регионе межрегиональным центром подготовки преподавателей по одному из самых высокотехнологичных направлений машиностроения по профессии «Оператор станков с числовым программным управлением» с учетом стандарта WorldSkills Россия в рамках компетенции «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ».
Как видите, у нас есть и материально-техническая база, и кадровый потенциал, чтобы стать локомотивом в подготовке молодых инженерно-технических кадров. Поэтому единый большой классический университет во втором по величине городе республики просто необходим. Этот формат позволит готовить специалистов разных сфер, а самое главное – что они востребованы на рынке труда.