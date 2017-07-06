Директор филиала БГУ Ковальский: Университет в Стерлитамаке необходим

Наши исследования показывают, что почти 85 процентов учителей в школах юга Башкирии – наши выпускники, от 60 до 90 процентов (в зависимости от района) юристов, работающих в муниципальных, правоохранительных, исполнительных, госструктурах – имеют наш диплом. Экономисты, менеджеры на предприятиях – выпускники нашего филиала БашГУ в 80 процентов случаев. А из тех, кто поступил в столичные университеты, только малая часть возвращается на родину, предпочитая жить в большом городе, даже если не могут найти работу по специальности.