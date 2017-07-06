Детский омбудсмен в Башкирии рассказала о ситуации с орфанными болезнями

- Сейчас в Башкирии насчитывается 199 таких детей, - рассказала Милана Скоробогатов. – В 2012-2013 годах были обращения от родителей детей с диагнозом «фенилкетонурия». Особенность их была в том, что им было необходимо лечебное питание, а оно выдавалось им не в полном объеме. В 2015 году мы по этой теме подготовили специальный доклад. На сегодняшний день вопрос решен. И в этом году родители с жалобами не обращались.