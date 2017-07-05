Мои университеты: как и зачем в Башкирии массово закрывают филиалы вузов

- Пока нам открыли прием абитуриентов на заочное отделение по 5 направлениям: юриспруденция, экономика, прикладная математика и информатика. Считаем слияние филиалов мерой целесообразной – на северо-западе должен быть единый вуз. По разным причинам. Во-первых, сейчас в республике наблюдается массовый отток студентов в другие регионы, в нашем случае – в Удмуртию, где стоимость обучения в 2 раза дешевле, чем в нашей республике (для сравнения – в филиале БашГУ на очном отделении платного курса стоимость составляет от 33 до 65-66 тысяч рублей, а в удмуртских вузах – от 20 до 30 тысяч). Понятно, что люди уезжают, ведь в основном наши абитуриенты – это сельские ребята из семей с тяжелым финансовым положением.