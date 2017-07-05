Константин Толкачев: В машину скорой помощи бросили кувалду

Председатель Госсобрания Башкирии высказался о ситуации с нападениями на медиков. В прошлом году в стране в среднем в месяц совершалось 1-2 нападения на медицинских работников. Башкирия в этом отношении не исключение, заявил Константин Толкачев. Его слова опубликованы на официальном сайте Госсобрания.
- Буквально на днях было совершено нападение с ножом на фельдшера скорой помощи в Уфе, – сказал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Подобные случаи бывали и раньше. Врачам мешали оказывать первую помощь пострадавшим, их избивали, на них нападали с ножом и другим холодным оружием. Был случай, когда в машину скорой помощи бросили кувалду. После таких инцидентов медики нередко сами оказывались в больнице в тяжелом состоянии.
Депутаты Госдумы из Башкирии стали одними из инициаторов законов, направленных на защиту прав, жизни и здоровья пациентов и медицинских работников. Депутаты Госдумы предложили два таких законопроекта.
В одном из них внесены поправки в Уголовный кодекс, ими предлагается установить повышенную уголовную ответственность за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в отношении лиц, осуществляющих служебную деятельность. Кроме того, предлагается установить уголовную ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи путем удержания, угроз, создание препятствий по доступу к больному, в случае если данная деятельность повлекла причинение средней тяжести, тяжкого вреда здоровью больного или его смерть.
Другим законопроектом предлагается штрафовать на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет тех водителей, которые препятствуют оказанию медицинской помощи, даже без наступления негативных последствий для пациента.
- Уверен, проекты, разработанные депутатами Госдумы, вскоре обретут статус законов, - отметил Толкачев. - Такие законы будут актуальны для всех регионов.