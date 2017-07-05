Константин Толкачев: В машину скорой помощи бросили кувалду

- Буквально на днях было совершено нападение с ножом на фельдшера скорой помощи в Уфе, – сказал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Подобные случаи бывали и раньше. Врачам мешали оказывать первую помощь пострадавшим, их избивали, на них нападали с ножом и другим холодным оружием. Был случай, когда в машину скорой помощи бросили кувалду. После таких инцидентов медики нередко сами оказывались в больнице в тяжелом состоянии.