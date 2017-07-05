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Компартия выступила за запрет тратить госденьги на иностранных футболистов

5 июля 2017, 14:38
Компартия внесет законопроект в Госдуму.

КПРФ предлагает ввести в стране запрет на выделение государственных средств, предназначенных для покупки иностранных легионеров футбольными клубами, сообщает sovsport.ru. И подготовили соответствующий законопроект для внесения в Госдуму.

- В России госкорпорации, бюджеты разных уровней вкладывают деньги не в развитие спортивной инфраструктуры, а в покупку дорогостоящих иностранных легионеров, - заявил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин. - Мы сегодня на отчете вице-премьера выступим с инициативой о законодательном запрете госкорпорациям тратить деньги на покупку иностранных легионеров.

По словам Афонина, для покупки иностранных футболистов следует привлекать только частные средства, а лучше выращивать своих спортсменов, которые заиграют в ведущих клубах мира и Европы.

Соответствующий законопроект фракция КПРФ вынесет на обсуждение во время осенней сессии российского парламента.

#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
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