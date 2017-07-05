Компартия выступила за запрет тратить госденьги на иностранных футболистов

- В России госкорпорации, бюджеты разных уровней вкладывают деньги не в развитие спортивной инфраструктуры, а в покупку дорогостоящих иностранных легионеров, - заявил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин. - Мы сегодня на отчете вице-премьера выступим с инициативой о законодательном запрете госкорпорациям тратить деньги на покупку иностранных легионеров.