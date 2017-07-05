Артур Парфенчиков: в Карелии возможно увеличить доступность жилья

Также врио главы Карелии высказал мнение о решении правительства РФ выделить два миллиарда рублей из резервного фонда на поддержку ипотечных заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Парфенчиков отметил, что выделенных средств может не хватить на всех людей, которым нужна помощь. Во многом все зависит от скорости подачи заявки, а это составляет сильную нагрузку на органы власти. В таком случае вполне оправдана необходимость создания правительством комиссии, которая оперативно рассмотрит поступающие запросы и сможет выдать необходимые документы, ориентируясь на нужды населения.