Артур Парфенчиков: в Карелии возможно увеличить доступность жилья

ИА REGNUM пишет, что, по мнению Парфенчикова, успешная реализация проекта строительства доступного жилья для жителей Карелии возможна только с учетом всех региональных особенностей. Огромный запас высококачественной древесины, который находится в Карелии, обеспечит большую перспективу для строительства деревянных малоэтажных домов. Соответственно, задействование местных ресурсов в несколько раз снизит себестоимость квадратного метра жилья. Это направление можно и нужно развивать, тем более представители строительного бизнеса проявляют интерес к этой идее, рассказал Парфенчиков.
Также врио главы Карелии высказал мнение о решении правительства РФ выделить два миллиарда рублей из резервного фонда на поддержку ипотечных заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Парфенчиков отметил, что выделенных средств может не хватить на всех людей, которым нужна помощь. Во многом все зависит от скорости подачи заявки, а это составляет сильную нагрузку на органы власти. В таком случае вполне оправдана необходимость создания правительством комиссии, которая оперативно рассмотрит поступающие запросы и сможет выдать необходимые документы, ориентируясь на нужды населения.
Парфенчиков добавил, что в Карелии в настоящее время уже ведется активная работа с представителями банковских структур и сообществами заемщиков. Их опыт сделает процесс наиболее эффективным, а также поможет учесть особенности региона и все требования жителей в рамках новой программы.