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В УГНТУ рассказали о судьбе студентов, отчисленных из-за скандального видео

4 июля 2017, 16:39
Напомним, в конце апреля на странице факультета трубопроводного транспорта университета ВКонтакте появилась информация о том, что двух студентов четвертого курса отчислили по представлению декана Султанмагомеда Султанмагомедова за распространение сведений, порочащих деловую репутацию УГНТУ.

На пресс-конференции ректоров вузов проректор по учебно-методической работе УГНТУ Олег Баулин рассказал Mkset о судьбе студентов, якобы отчисленных из-за их участия в митингах «Открытой России» и оппозиционера Алексея Навального. Напомним, в конце апреля на сайте факультета трубопроводного транспорта университета ВКонтакте появилась информация о том, что двух студентов четвертого курса отчислили по представлению декана Султанмагомеда Султанмагомедова за распространение сведений, порочащих деловую репутацию УГНТУ. Сам декан признался, что на факультете, как и в вузе целом, еще никого отчисляли в связи с участием в том или ином митинге.

- Ребята сняли клип-пародию на песню «Тает лед», в котором в шутливой форме пелось о взятках в вузе. Ролик был распространен в сети, как только мы его увидели, тут же решили принять меры. Вызвали ребят на беседу, пообщались, после долгих разговоров все-таки решили отчислить, хотя и учиться им осталось недолго. Нас, конечно, этот ролик очень задел. Помню, в соцсетях появилась информация, что их отчислили из-за митингов Навального. Но это не так, даже если бы они и пошли на них, ну и что с того – это решение самих студентов. На это мы не обращаем внимания.

Как отметил Баулин, молодым людям уже нашли работу по специальности и в следующем году будут восстановлены в университете, по итогам окончания учебы они получат диплом.

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