В УГНТУ рассказали о судьбе студентов, отчисленных из-за скандального видео

- Ребята сняли клип-пародию на песню «Тает лед», в котором в шутливой форме пелось о взятках в вузе. Ролик был распространен в сети, как только мы его увидели, тут же решили принять меры. Вызвали ребят на беседу, пообщались, после долгих разговоров все-таки решили отчислить, хотя и учиться им осталось недолго. Нас, конечно, этот ролик очень задел. Помню, в соцсетях появилась информация, что их отчислили из-за митингов Навального. Но это не так, даже если бы они и пошли на них, ну и что с того – это решение самих студентов. На это мы не обращаем внимания.