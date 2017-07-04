Уфимец усмотрел в фильме Стоуна про Путина нарушение авторских прав

- А вы знали, что во второй части фильма Оливера Стоуна «Путин» были использованы мои кадры? – написал он. - Вашему вниманию мечеть Ля Ля Тюльпан - на 33:41 и на 48:45! Но как бы это ни было круто, эти кадры были куплены у меня на стоках по стандартной лицензии, что запрещает использование материала на телевидении.