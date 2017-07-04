Уфимец усмотрел в фильме Стоуна про Путина нарушение авторских прав

Уфимец Владимир Жилко усмотрел во второй серии фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» нарушение своих авторских прав. Он написал об этом на своей странице в Instagram.
- А вы знали, что во второй части фильма Оливера Стоуна «Путин» были использованы мои кадры? – написал он. - Вашему вниманию мечеть Ля Ля Тюльпан - на 33:41 и на 48:45! Но как бы это ни было круто, эти кадры были куплены у меня на стоках по стандартной лицензии, что запрещает использование материала на телевидении.
Мы связались с Владимиром Жилко по телефону. Он рассказал, что сначала его видеокадры в фильме про Путина увидел его друг, он и посоветовал ему тоже посмотреть фильм.
- Я посмотрел фильм вчера и узнал свои кадры, они точно мои, - сказал Владимир Жилко. – Судиться или нет, я пока не решил, буду советоваться с юристами.
Как стало известно Медиакорсети, автор видеокадров сегодня встречается с юристами, которые дадут свои рекомендации после изучения ситуации. Они пообещали завтра рассказать подробности.