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Росгвардейцы поймали уфимца, гнавшегося с ножом за врачом скорой помощи

4 июля 2017, 13:35
Медики привели в чувство лежащего на дороге мужчину, но тот вместо благодарности бросился на врачей с ножом.

Сотрудники Росгвардии задержали уфимца, устроившего погоню за фельдшером скорой помощи.

- Патрулирующие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии услышали крики о помощи. От припаркованного у края дороги автомобиля скорой помощи убегал человек в медицинском халате, за которым с ножом гнался мужчина. Росгвардейцы задержали нападавшего и обезоружили его. К счастью, он не успел нанести фельдшеру никаких повреждений, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, прохожие вызвали лежащему на дороге мужчине медиков, приехавшие врачи привели его в чувство, но тот обвинил их в краже денег и набросился с ножом.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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