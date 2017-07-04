Росгвардейцы поймали уфимца, гнавшегося с ножом за врачом скорой помощи

- Патрулирующие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии услышали крики о помощи. От припаркованного у края дороги автомобиля скорой помощи убегал человек в медицинском халате, за которым с ножом гнался мужчина. Росгвардейцы задержали нападавшего и обезоружили его. К счастью, он не успел нанести фельдшеру никаких повреждений, – сообщили в пресс-службе ведомства.