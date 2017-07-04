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Начался суд над водителем из Башкирии, обвиняемым в гибели десяти детей

4 июля 2017, 15:09
Раиль Саитханов выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию с автобусом, перевозившим воспитанников и персонал спортшколы.

В Ханты-Мансийске начались слушания по делу о ДТП, в котором погибли десять несовершеннолетних воспитанников спортшколы Нефтеюганска. Среди обвиняемых - уроженец Башкирии Раиль Саитханов, по версии следователей, он является основным виновником аварии.

Как удалось установить, ночью 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск Саитханов, управлявший грузовиком Volvo, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом. Удар был не сильный, но его было достаточно для того, чтобы автобус по инерции столкнулся с другим большегрузом. В результате аварии погибли 12 человек, 10 из которых дети, ещё 21 пассажир получил травмы.

Вместе с Раилем Саитхановым на скамье подсудимых оказались директор спортшколы, водитель автобуса и представитель компании перевозчика, которые, по мнению следователей, нарушили правила перевозки детей.

Коснулась эта история и сотрудников ГИБДД Башкирии, выяснилось, что Саитханов был лишён водительских прав за полгода до трагедии, но решение суда не было исполнено из-за халатности руководителя башкирского полка ДПС и старшего инспектора, которые несвоевременно внесли данные о лишении прав в электронную базу. Следователи, проводившие проверку по этому поводу, пришли к выводу, что состава преступления в действиях башкирских полицейских нет, и они были привлечены только к дисциплинарной ответственности.

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#Новости#Константин Климов#Происшествия
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