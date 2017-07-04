Начался суд над водителем из Башкирии, обвиняемым в гибели десяти детей

Коснулась эта история и сотрудников ГИБДД Башкирии, выяснилось, что Саитханов был лишён водительских прав за полгода до трагедии, но решение суда не было исполнено из-за халатности руководителя башкирского полка ДПС и старшего инспектора, которые несвоевременно внесли данные о лишении прав в электронную базу. Следователи, проводившие проверку по этому поводу, пришли к выводу, что состава преступления в действиях башкирских полицейских нет, и они были привлечены только к дисциплинарной ответственности.