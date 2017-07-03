mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В уфимской Черниковке появился дом бизнес-класса

3 июля 2017, 11:55
Это единственный дом бизнес класса в этом микрорайоне.

Компания СУ-10 начала реализацию проекта по ул. Первомайская 8 А, это единственный дом бизнес класса в Черниковке, сообщили в компани.

Дом расположен в районе Парка Победы. Он имеет подземный паркинг, службу консьержей. Также есть двухуровневые квартиры с отдельным выходом во двор. Примечательно, что в условиях застоя на рынке недвижимости за первый месяц продаж было продано 20 процентов квартир в этом доме.

Реализация квартир осуществляется в соответствии с 214-ФЗ с возможностью ипотечного кредитования от ведущих банков.

Также можно отметить, что СУ-10 готово к вступившим в силу с 01.07.2017 г. изменениям в 214-фз, ужесточающим требования к застройщикам.

Жилой дом располагается в квартале, ограниченном улицами Первомайская, ул. Кольцевая, ул. Матвея Пинского и ул. Комарова в Орджоникидзевском районе Уфы.

Дом размещен в жилом массиве, на красной линии. Главный фасад здания выходит на улицу Первомайская. В радиусе пешеходной доступности располагаются три остановки общественного транспорта. Въезд и выезд на территорию комплекса осуществляются с улиц Первомайская. Участок находится в благоприятной территориальной зоне, дом имеет 6 этажей и имеет собственную подземную парковку, расположенную под домом. Рельеф участка спокойный, перепад высот составляет всего 0,4 метра.

Архитектура здания выполнена в классическом стиле. Первый этаж облицован гранитными плитами и увенчан карнизом. Начиная со 2-го этажа, отделка стен меняется на штукатурку. Четыре этажа выкрашены в желтый цвет, а верхний выделен белым цветом. С целью придания зданию более стройного облика, его фасады декорированы вертикальными пилястрами на всю высоту. Фасады украшены декоративными элементами в классическом стиле, портиками и балконами, а также декоративными розетками с советской символикой, посвященной победе в Великой отечественной войне.

Несущий каркас проектируемого здания выполнен из монолитного железобетона, заполнение стен - керамический кирпич, с утеплением минераловатными плитами. Здание имеет Т-образную форму в плане.

Высота потолков квартир - 2,7м.

Благоустройство и озеленение территории комплекса включает в себя устройство площадок для отдыха населения, детских и физкультурных площадок, пешеходных дорожек с мощением тротуарной плиткой, размещение скамеек, уличных фонарей и урн для мусора, организация газонов. Конструкции дорожных покрытий рассчитаны на нагрузку от движения грузового и специального транспорта. Покрытие проезжей части выполняется из асфальтобетона.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48