В уфимской Черниковке появился дом бизнес-класса

Компания СУ-10 начала реализацию проекта по ул. Первомайская 8 А, это единственный дом бизнес класса в Черниковке, сообщили в компани.
Дом расположен в районе Парка Победы. Он имеет подземный паркинг, службу консьержей. Также есть двухуровневые квартиры с отдельным выходом во двор. Примечательно, что в условиях застоя на рынке недвижимости за первый месяц продаж было продано 20 процентов квартир в этом доме.
Реализация квартир осуществляется в соответствии с 214-ФЗ с возможностью ипотечного кредитования от ведущих банков.
Также можно отметить, что СУ-10 готово к вступившим в силу с 01.07.2017 г. изменениям в 214-фз, ужесточающим требования к застройщикам.
Жилой дом располагается в квартале, ограниченном улицами Первомайская, ул. Кольцевая, ул. Матвея Пинского и ул. Комарова в Орджоникидзевском районе Уфы.
Дом размещен в жилом массиве, на красной линии. Главный фасад здания выходит на улицу Первомайская. В радиусе пешеходной доступности располагаются три остановки общественного транспорта. Въезд и выезд на территорию комплекса осуществляются с улиц Первомайская. Участок находится в благоприятной территориальной зоне, дом имеет 6 этажей и имеет собственную подземную парковку, расположенную под домом. Рельеф участка спокойный, перепад высот составляет всего 0,4 метра.
Архитектура здания выполнена в классическом стиле. Первый этаж облицован гранитными плитами и увенчан карнизом. Начиная со 2-го этажа, отделка стен меняется на штукатурку. Четыре этажа выкрашены в желтый цвет, а верхний выделен белым цветом. С целью придания зданию более стройного облика, его фасады декорированы вертикальными пилястрами на всю высоту. Фасады украшены декоративными элементами в классическом стиле, портиками и балконами, а также декоративными розетками с советской символикой, посвященной победе в Великой отечественной войне.
Несущий каркас проектируемого здания выполнен из монолитного железобетона, заполнение стен - керамический кирпич, с утеплением минераловатными плитами. Здание имеет Т-образную форму в плане.
Высота потолков квартир - 2,7м.
Благоустройство и озеленение территории комплекса включает в себя устройство площадок для отдыха населения, детских и физкультурных площадок, пешеходных дорожек с мощением тротуарной плиткой, размещение скамеек, уличных фонарей и урн для мусора, организация газонов. Конструкции дорожных покрытий рассчитаны на нагрузку от движения грузового и специального транспорта. Покрытие проезжей части выполняется из асфальтобетона.