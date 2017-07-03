В уфимской Черниковке появился дом бизнес-класса

Архитектура здания выполнена в классическом стиле. Первый этаж облицован гранитными плитами и увенчан карнизом. Начиная со 2-го этажа, отделка стен меняется на штукатурку. Четыре этажа выкрашены в желтый цвет, а верхний выделен белым цветом. С целью придания зданию более стройного облика, его фасады декорированы вертикальными пилястрами на всю высоту. Фасады украшены декоративными элементами в классическом стиле, портиками и балконами, а также декоративными розетками с советской символикой, посвященной победе в Великой отечественной войне.