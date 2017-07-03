В Уфе задержали мужчину за стрельбу в центре города

- Установлено, что владельцем огнестрельного оружия является отец задержанного, который находится в отъезде, - сообщили в пресс-службе Росгвардии. - В настоящее время Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проводит проверку обстоятельств, в результате которых доступ к оружию стал возможен для лица, не имеющего на это разрешения. Ведь согласно правилам, оружие должно храниться в сейфе по месту жительства владельца, в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц.