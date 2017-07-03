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В Уфе задержали мужчину за стрельбу в центре города

3 июля 2017, 18:58
Он сделал несколько выстрелов ночью в жилом квартале

В Уфе Росгвардия проводит проверку по факту стрельбы в центре города, сотрудниками Росгвардии в ночь на 3 июля задержан 36-летний местный житель, совершивший несколько выстрелов в жилом квартале города из травматического пистолета, сообщили в ведомстве.

- Установлено, что владельцем огнестрельного оружия является отец задержанного, который находится в отъезде, - сообщили в пресс-службе Росгвардии. - В настоящее время Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проводит проверку обстоятельств, в результате которых доступ к оружию стал возможен для лица, не имеющего на это разрешения. Ведь согласно правилам, оружие должно храниться в сейфе по месту жительства владельца, в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц.

Всего было произведено около 15 выстрелов, сообщило издание ufa.kp.ru. По данным издания, стрельба велась во дворе домов №№ 28 и 30 на улице Чернышевского.

Напомним, что этой же ночью в центре города в охранника одного из ночных клубов также стреляли из травматического пистолета.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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