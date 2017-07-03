В Уфе суд признал дом по улице Центральная опасным для здоровья

- В связи с этим проживание в здании угрожает здоровью граждан, - сообщили в прокуратуре. Главный санитарный врач региона ещё в 2003 году приостановил эксплуатацию дома в связи с нарушением санитарных правил и норм. В том же году Главный государственный жилищный инспектор республики указал на необходимость немедленного отселения 65 жильцов.