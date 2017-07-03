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В Уфе суд признал дом по улице Центральная опасным для здоровья

3 июля 2017, 19:44
В Уфе суд подтвердил проживание в доме по улице Центральная опасным для здоровья

Как установили прокуроры в ходе проверки, дом № 51 на улице Центральная расположен в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий, загрязняющих окружающую среду.

- В связи с этим проживание в здании угрожает здоровью граждан, - сообщили в прокуратуре. Главный санитарный врач региона ещё в 2003 году приостановил эксплуатацию дома в связи с нарушением санитарных правил и норм. В том же году Главный государственный жилищный инспектор республики указал на необходимость немедленного отселения 65 жильцов.

Но городская администрация не произвела оценку безопасности проживания граждан в указанном доме для решения вопроса об их расселении. Тогда прокурор Уфы обратился в суд с заявлением о признании бездействия городской мэрии незаконным.

- Решением Октябрьского районного суда г. Уфы требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, - сообщили в прокуратуре. - Верховный суд республики утвердил данное решение. Фактическое устранение чиновниками нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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