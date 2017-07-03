В Уфе пассажирский микроавтобус въехал в грузовик

Сегодня в Уфе около Монумента Дружбы столкнулись три автомобиля: пассажирская маршрутка, грузовик и «Лада Калина», сообщает телеканал «Россия Башкортостан». ДТП произошло около полудня. По предварительным данным, в пассажирском микроавтобусе «Форд Транзит» пострадали 11 человек, из них 8 госпитализированы.
Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, «Форд Транзит», направлявшийся по 51-му маршруту под управлением 24-летнего уфимца, совершил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора грузовичок «Исудзу», который, в свою очередь, ударил стоявшую спереди «Ладу Калина». По словам пассажиров, водитель отвлекся, рассчитываясь во время движения за проезд.
В микроавтобусе было 13 пассажиров, 11 из них пострадали. Водители трех участников ДТП при этом не пострадали.