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В Уфе пассажирский микроавтобус въехал в грузовик

3 июля 2017, 15:18
По предварительным данным, водитель отвлекся, рассчитываясь с пассажирами.

Сегодня в Уфе около Монумента Дружбы столкнулись три автомобиля: пассажирская маршрутка, грузовик и «Лада Калина», сообщает телеканал «Россия Башкортостан». ДТП произошло около полудня. По предварительным данным, в пассажирском микроавтобусе «Форд Транзит» пострадали 11 человек, из них 8 госпитализированы.

Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, «Форд Транзит», направлявшийся по 51-му маршруту под управлением 24-летнего уфимца, совершил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора грузовичок «Исудзу», который, в свою очередь, ударил стоявшую спереди «Ладу Калина». По словам пассажиров, водитель отвлекся, рассчитываясь во время движения за проезд.

В микроавтобусе было 13 пассажиров, 11 из них пострадали. Водители трех участников ДТП при этом не пострадали.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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