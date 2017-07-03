Участников организации «Нурджулар» осудили в Уфе

Следствием доказано, что они в последующем конспиративно продолжили распространение своей идеологии среди жителей республики. При этом за осужденными был закреплен территориальный участок, где они осуществляли вербовку новых сторонников, принимали участие на собраниях лидеров и активистов движения, неоднократно выезжали в Турцию в целях координирования своей деятельности, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Башкирии.