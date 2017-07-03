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Участников организации «Нурджулар» осудили в Уфе

3 июля 2017, 18:16
Под суд пошли четыре человека.

В Уфе Верховным судом Башкирии были признаны виновными в экстремизме четыре жителя республики. Один осужденный получил четыре года колонии, второй - два года и три месяца заключения, еще двое получили условный срок.

Как стало известно, все они были участниками религиозно-экстремистской организации «Нурджулар». Вовлекли их туда, когда они учились в республиканских башкирско-турецких лицеях Уфы и Стерлитамака.

Следствием доказано, что они в последующем конспиративно продолжили распространение своей идеологии среди жителей республики. При этом за осужденными был закреплен территориальный участок, где они осуществляли вербовку новых сторонников, принимали участие на собраниях лидеров и активистов движения, неоднократно выезжали в Турцию в целях координирования своей деятельности, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Башкирии.

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