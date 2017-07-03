Участников организации «Нурджулар» осудили в Уфе

В Уфе Верховным судом Башкирии были признаны виновными в экстремизме четыре жителя республики. Один осужденный получил четыре года колонии, второй - два года и три месяца заключения, еще двое получили условный срок.
Как стало известно, все они были участниками религиозно-экстремистской организации «Нурджулар». Вовлекли их туда, когда они учились в республиканских башкирско-турецких лицеях Уфы и Стерлитамака.
Следствием доказано, что они в последующем конспиративно продолжили распространение своей идеологии среди жителей республики. При этом за осужденными был закреплен территориальный участок, где они осуществляли вербовку новых сторонников, принимали участие на собраниях лидеров и активистов движения, неоднократно выезжали в Турцию в целях координирования своей деятельности, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Башкирии.