Тысячи уфимцев посетили Design Market в Городском центре «Арт-КВАДРАТ»

- Design Market стал хорошей проверкой для нашей площадки, – прокомментировал представитель Городского центра «Арт-КВАДРАТ» Дмитрий Эйгенсон. – Мы уже проводили здесь танцевальные и поэтические вечера, но столь масштабное мероприятие принимали впервые. Сейчас можно сказать, что все наши задумки удались. Уфимцы не просто приходили за покупками, но и проводили время у нас на территории, общались, фотографировались. Команда организаторов справилась и со всеми техническими задачами.