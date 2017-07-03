Тысячи уфимцев посетили Design Market в Городском центре «Арт-КВАДРАТ»

В течение двух дней здесь можно было приобрести одежду и аксессуары от местных дизайнеров, выбрать необычные сувениры, попробовать стритфуд из разных стран мира и послушать модных диджеев. По предварительным подсчетам организаторов, за выходные дни новое креативное пространство на улице Чернышевского посетило около 10 000 человек.
- Нашей главной целью является поддержка местных предпринимателей, – рассказала основатель Design Market Алия Айсина. – Его участниками становятся те, кто перерос уровень хенд-мейда и занимается креативным бизнесом всерьез. К отбору кандидатов мы относимся тщательно. У нас было 250 заявок, в «Арт-КВАДРАТ» мы пригласили 90 брендов. Площадка масштабная, можно было и больше, но хотелось представить лучших.
Помимо уфимских компаний, в Design Market приняли участие предприниматели из Израиля, Санкт-Петербурга, Казани и других ближайших миллионников, а также из небольших городов Башкирии. Впервые в истории подобных ярмарок (а Design Market проводится в Уфе уже в девятый раз) участники самостоятельно оформляли свои зоны, и пространство «Арт-КВАДРАТа» выглядело особенно ярким и интересным.
- Design Market стал хорошей проверкой для нашей площадки, – прокомментировал представитель Городского центра «Арт-КВАДРАТ» Дмитрий Эйгенсон. – Мы уже проводили здесь танцевальные и поэтические вечера, но столь масштабное мероприятие принимали впервые. Сейчас можно сказать, что все наши задумки удались. Уфимцы не просто приходили за покупками, но и проводили время у нас на территории, общались, фотографировались. Команда организаторов справилась и со всеми техническими задачами.
Напомним, Городской центр «Арт-КВАДРАТ» находится в квартале, ограниченном улицами Чернышевского, Мустая Карима, Коммунистическая и Ленина. Здесь создают творческий кластер, где будут проходить лекции, мастер-классы, кинопоказы, ярмарки, дизайнерские и архитектурные фестивали, выставки и концерты. Сейчас на площадке идет реконструкция старинных зданий, работают известные граффитисты, в тестовом режиме проходят мероприятия. В июне Городской центр «Арт-КВАДРАТ» посетил глава региона Рустэм Хамитов. По его словам, это большой новаторский проект, который может позитивно повлиять на сферы туризма, торговли, образования и культуры в республике.